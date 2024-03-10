مساعدات تركية لصالح الفلسطينيين بغزة تصل ميناء العريش

وصلت سفينة مساعدات إنسانية تركية لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأحد، إلى ميناء العريش البحري.

وصرح مصدر مسئول بميناء العريش، بأن السفينة تحمل 2800 طن من المساعدات الغذائية والطبية، وهي مقدمة من الهلال الأحمر التركي؛ لإغاثة سكان قطاع غزة.

استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة وسط وجنوب قطاع غزة، مع دخول الحرب يومها السادس والخمسين بعد المئة.

وأعلن المُتحدث باسم مستشفى شُهداء الأقصى، وصول جثامين أكثر من 37 شهيدًا و118 جريحا خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أن القصف على المحافظة الوسطى ومنطقة المواصي بخان يونس مُستمر منذ أمس.

وأضاف أن المستشفى عاجز عن استقبال المصابين لنقص الإمكانات والمواد الطبية، مشيرا إلى أن معظم المُستشفيات المجاورة خرجت عن الخدمة أيضًا.

وقال المتحدث إن المستشفى يقدم رعاية صحية متواضعة للجرحى ولا توجد غرف عمليات كافية، مناشدا المجتمع الدولي إرسال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، وتحويل الحالات الصعبة إلى خارج قطاع غزة وفتح المعابر.

وقالت مصادر طبية، إن 15 شخصا استشهدوا، وأصيب العشرات، في قصف للاحتلال على خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع شن طائرات الاحتلال الحربية أحزمة نارية مكثفة بالمدينة.

وأضافت المصادر، أن شهيدا سقط وأصيب ثلاثة آخرون، في قصف للاحتلال لسيارة على طريق صلاح الدين في مدينة رفح جنوب القطاع.