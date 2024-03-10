بايدن في مواجهة نتنياهو بسبب سياساته المتشددة (فيديو)

انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في العديد من المناسبات بسبب العدوان على غزة.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا يرصد لنتقادات بايدن لرئيس وزراء الاحتلال، ووصف سياساته المتشددة بشأن مواصلة الحرب في غزة وعرقلة دخول المساعدات إلى القطاع، بأنها تضر بالمصالح الإسرائيلية.

وأشار بايدن أيضا في معرض انتقاده إلى أن سياسات رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية تجعل دول العالم تعارض ما تقوم به إسرائيل، ما يمثل خطأ كبيرا من قبل نتيناهو.

تحذير بايدن

طالب الرئيس الأمريكي الذي لم يفته التعبير عن دعمه لما وصفه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، في الوقت ذاته نتنياهو باتخاذ المزيد من التدابير لحماية المدنيين الذين أدى ارتفاع أعداد الضحايا في صفوفهم إلى فقدان الدعم الدولي لتل أبيب في حربها على غزة.

وبخلاف الانتقادات حذر بايدن من العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في مدينة رفح الفلسطينية موضحا أن ذلك الأمر يمثابة خط أحمر لا يجب تجاوزه من قبل الجيش الإسرائليي.