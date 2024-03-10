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عاجل..بايدن : نتنياهو يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها بايدن يحذر إسرائيل من المساس برفح.. والعكس
الأحد 10 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل..بايدن : نتنياهو يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها

الرئيس الامريكي جو
الرئيس الامريكي جو بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن طريقة ادارة بنيامين نتنياهو للحرب في غزة تؤكد أنه يضر إسرائيل ولا ينفعها

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بايدن يحذر إسرائيل من المساس برفح.. والعكس

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وأصر الرئيس الأمريكي على أن نتنياهو "يجب أن يولي المزيد من الاهتمام للأرواح البريئة التي تزهق نتيجة الإجراءات المتخذة".
وكرر دعوته لوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع لإطلاق سراح الرهائن وتوصيل المساعدات، على الرغم من تعثر المفاوضات على ما يبدو.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة أجرتها معه شبكة (إم إس إن بي سي) يوم السبت، إن من الممكن دائما التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل رمضان، وشدد على أنه لن يتخلى عن ذلك الهدف.
وردا على سؤال عما إذا كان لا يزال من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل شهر رمضان المبارك الوشيك، قال بايدن "أعتقد أن ذلك ممكن دائما. لن أتخلى عن ذلك الهدف أبدا".

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