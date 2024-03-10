محاضرات وأنشطة وعروض فنية بثقافة البحر الأحمر

عقد قصر ثقافة الغردقة، بمدرسة التقوي محاضرة بعنوان " كيفية ترشيد إستهلاك المياه والموقف المائي لمصر " ألقتها المهندسة إسراء محمد عبد الجواد، والمهندس مدني بالإدارة العامة للمياه الجوفية للصحراء الشرقية وحاصلة علي ماجيستير هيدروليكا في الهندسة المدنية" وتحدثت في البداية عن أهمية المياه التي وهبنا الله إياها فهي أصل الحياة مصداقاً لقوله تعالى" وجعلنا من الماء كل شيء حي".

وتحدثت عن أهمية ترشيد إستهلاك المياه وأهم الطرق المتبعة في ذلك سواءاً في مجال الزراعة مثل إستخدام طرق الري الحديث مثل الري بالتنقيط أو الإستخدام المنزلي و توفير المياه المستخدمة في غسل الأواني والملابس وعدم الإسراف في إستخدامها.

ولفتت إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير مصادر مياه بديلة كتحلية مياه البحر و حفر الآبار لإستخدام المياه الجوفية، وكذلك المحافظة علي مياه النيل من خلال مشروع تبطين الترع إلي جانب إنشاء ترع وسدود ومخرات سيول فى المناطق المعرضة للفيضان للإستفادة من مياه الأمطار و في الختام إستمعت لأفكار الطلاب التي من الممكن أن تسلط الضوء علي أساليب جديدة لترشيد إستهلاك المياه.

وبمناسبة إقتراب عيد الأم قدم بيت ثقافة القصير ورشة فنية " بوكية من الورد " بالتعاون مع مدرسة الشيخ عطا الابتدائية بالقصير مع المدربة أسماء عبدالرحيم أخصائى فنون تشكيلية ، مستخدمة "ورق الفوم الملون والورق العادى مسدس الشمع وعمل مجموعة من الورد بمختلف ألوانه "

وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان "فضل الأم و واجبنا نحوها " بالتعاون مع مدرسة الشيخ عط الابتدائية بالقصير ألقى المحاضرة محمود محمد من محاضرى القصير ، متحدثاً ان الأسلام حرص حرصا شديداً على بر الوالدين وأولها الأم هو الأساس فى ان نراعيها ونكرمها ، وتم ذكر ذلك فى القرآن والأحاديث الدينية ، وذلك لفضلها الكبير على ابنائها وعلى المجتمع فالام لها مكانة كبيرة و أهمية تظهر في تربية الأبناء وتوعيتهم على مدى حياتهم ليصبحوا جيلاً واعياً وقادراً على بناء المجتمع، فهي الاساس والمدرسة التي يتخرج منها الأولاد وهي مصنع الرجال، وهي التى تدفعهم لعمل الخير.

ونفذ بيت ثقافة سفاجا ورشة فنية " رسم منظر طبيعى بالألوان الفلوماستر " مع المدربة نورهان محمد اخصائى الفنون التشكيلية بالموقع مستخدمة " أقلام الرصاص ورق الكانسون وألوان الفلوماستر "

وأقام بيت ثقافة أم الحويطات احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للمرأة تضمن محاضرة ثقافية بعنوان " دور المرأه في بناء الأسرة " حاضرها أحمد رضوان موجة بإدارة سفاجا التعليمية متحدثاً عن تخصيص يوم عالمى للمرأة يدل على الاحترام العام والتقدير وحب المراه لانجازاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية و تميز يوم 8 مارس بالكثير من ذكريات الاحتجاجات والدعوات إلى التغيير الجذرى من حانب العنصر النسائي، تلاها مسابقة ثقافية وتوزيع جوائز عينية نقدية للفائزين من الأطفال

ونفذ قصر ثقافة الشلاتين ورشة فنية " زينة رمضان" مع المدرب محمد نعيم أخصائي ثقافي بالقصر مستخدماً " ورق كرتون ، ورق فوم، مقص ، شمع ، مسدس شمع ، خيط "

وقدم القصر محاضرة عن "اليوم العالمي للمرأة " ألقتها سلوى عبداللاه عضو المجلس القومي للمرأة بمدينة الشلاتين بمدرسة اللواء سعد ابو ريدة متحدثة يحتفل العالم أجمع في الثامن من مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة تقديراً لدورها في الاسرة و المجتمع و الحياة عموماً حيث تشكل المرأة دوراً مؤثراً و ضلعاً أساسياً في نهضة الأسرة و المجتمع ، كما تحدثت عن جهود الدولة و الدعم المقدم من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة و كيفية تمكينها إقتصادياً و سياسياً و اجتماعياً ، هذا غير الاهتمام الذى اولاه الاسلام للمرأة منذ قديم الأزل لما تمثله من ركيزة أساسية في حياه أسرتها و أبنائها ٠

وعقد بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة بعنوان " الحفاظ على الهوية المصرية " القاها الشيخ حسن توفيق واعظ عام بمدينة حلايب ، متحدثاً ان الحفاظ علي الهوية المصرية امر ضروري وحتمي وواجب علي كل فرد في هذا المجتمع ومن منطلق الحفاظ عي الهوية المصرية نحافظ علي مؤسسات وتراث وحضارات الدولة المصرية فلا بد علينا جميعاً ان نعلم باننا نعيش وسط مناخ حضاري ولا بد من النهوض بهذه الحضارة وذلك بالحفاظ علي الهوية المصرية ٠

وأعد قصر ثقافة حلايب محاضرة بعنوان " أخطار مواقع التواصل الإجتماعي " القاها محمود عاطف معلم اول علوم شرعية بمعهد فتيات حلايب متحدثاً للتوعية بخطورة التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى بدون رقابة من الوالدين اثناء استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بأستخدامه بصورة هادفة بدلا من استخدامه بطريقة عشوائية ولا بد من تحديد البرامج المستخدمة حتى لا نقع فى المحظور ٠

أعقبها عرض فنى لفرقة حلايب للفنون التلقائية احتفالاً بيوم الشهيد على مسرح القصر بقيادة الفنان طاهر على طاهر تضمن عدة استعراضات تراثية.

جاءت الفعاليات الثقافية و الفنية المتنوعة ضمن برنامج نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى و أشرف عليها إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى و قدمها فرع ثقافة البحر الأحمر