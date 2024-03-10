شحاتة: الرئيس السيسي حريص على دمج ذوي الهمم في سوق العمل

سَلَّم حسن شحاتة وزير العمل، واللواء أحمد راشد، اليوم الأحد، بديوان عام المحافظة، 50 عقد عمل لذوي همم من بين "150 عقدًا"، تم توفيرهم لأصحاب الاحتياجات الخاصة، وذلك بحضور عدد من النواب منهم: أحمد عاشور، ومنيرة الأشقر، وولاء التمامي، وأحمد الشراني.. وتبادل "الوزير" و"المحافظ" دروع التكريم والتقدير بينهما، كما جرى تكريم ممثلي الشركات التي وفرت فرص عمل لذوي الهمم.

وذلك في بداية جولة الوزير شحاتة في محافظة الجيزة، تشمل مجموعة من الفعاليات منها: زيارة مواقع عمل وإنتاج، وإطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة.. وتضمنت أسماء ذوي الهمم، الذين سلمهم "الوزير" و"المحافظ" عقود العمل المقدمة من، شركة فودافون، والأهلي للخدمات الطبية، وشركة HSBC، والبنك الأهلي الكويتي، كل من: مريم أحمد عبدالمقصود، وندى على إبراهيم، ومحمد عبدالله يونس، وفارس حلمي عطاالله، ومنة الله محمد السيد، ومخيمر سعيد قاعود، وخالد السيد حسين، وكريم عبد الله طه،ورمضان حسين إبراهيم، وطارق شحاتة فاروق، وأحمد كامل إبراهيم، ومحمود إيهاب محمود، وإيثار عماد الدين حمدي، ومحمد حميد سالم، وآية إسماعيل عبد المنعم، وكريم السيد محمود حسين، ومحمد إبراهيم أحمد، وهشام نبيل شوقي، وأحمد عبد النبى سيد، وأحمد عادل أحمد.

في كلمته شكر وزير العمل حسن شحاتة، السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على حسن الاستقبال، ووجه الشكر للحضور الكريم من نواب برلمان، وقيادات مديرية العمل .. وأكد أن تسليم عقود ذوي الهمم اليوم، هو استمرار لتنفيذ خطة الوزارة بشأن ذوي الهمم، وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل، وتنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن نسبة الخمسة في المئة، والتأكيد على التوجيهات لكافة المديريات لتنفيذ خطة الحصر والتدريب والتشغيل، حيث تم تعيين أكثر من 13 ألفًا من ذوي الهمم منذ بداية 2023 وحتى الآن، وكذلك دمج ذوي الهمم في كل خطط وبرامج الوزارة لتدريبهم، وتأهيلهم لسوق العمل أيضًا.



-كلمة المحافظ:

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال الفعاليات أن الدولة المصرية تعمل جاهداً في سبيل تسهيل سبل المعيشة لذوى الهمم وضمان تمتعهم بجميع حقوقهم، ودمجهم بشكل متساو فى المجتمع والمشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي فئات المجتمع من منطلق الإيمان التام بهم، وبما لديهم من قدرات وإمكانيات إذا ما توفرت لهم الرعاية والخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة واتاحة الفرص لهم .. وأشار محافظ الجيزة أن التدريب المهني يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لدعم المشروعات القومية بتوفير العمالة المدربة الماهرة .. وأشاد محافظ الجيزة خلال كلمته بذوي الهمم وما حققوه من إنجازات غير مسبوقة في مختلف المحافل والمناسبات مما يعكس القدرات الاستثنائية التي يتمتعون بها وإمكانياتهم غير المحدودة على مجابهة التحديات وتجاوزها ،مشيداً بجهود وسعى ذوى الهمم ورغبتهم الدائمة فى المساهمة وأداء دورهم فى بناء وتنمية الوطن.. كما أكد محافظ الجيزة على التعاون الكامل مع وزارة العمل في تنظيم العديد من الملتقيات الخاصة بذوي الهمم في سبيل تمكينهم وتنمية مهاراتهم وإتاحة الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم واكتشاف مواهبهم وصقل إبداعاتهم الكامنة.

-كلمة مدير المديرية:

من جانبه قال محمد رمضان وكيل مديرية العمل بالجيزة ، فى كلمته :، نحتفل اليوم بتسليم 150 عقد عمل لذوى الهمم ، وهذه المناسبة تأتي ترجمة لرؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في دمج ذوي الهمم في المجتمع وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات، ففي كلمته الأخيرة، أكد الرئيس على أن ذوي الهمم، شركاء أساسيون في بناء الوطن، وأن لهم الحق في العمل والحياة الكريمة.. وأضاف مدير المديرية على أن هذه العقود تعتبر خطوة مهمة على طريق تحقيق هذه الرؤية، ونأمل أن تشجع المزيد من الشركات على فتح أبوابها أمام تشغيل ذوي الهمم، ومنوهاً إلى أن ذوي الهمم هم أصحاب قدرات وإبداعات لا حصر لها ولديهم الكثير ليقدموه للمجتمع. ولذلك، فإن توفير فرص العمل لهم هو مسؤولية وطنية تقع على عاتقنا جميعاً، مقدماً الشكر لوزير العمل على اهتمامه بدعم ذوي الهمم وتمكينهم من الاندماج في سوق العمل، والشكر موصول للواء احمد راشد محافظ الجيزة على التعاون المثمر مع وزارة العمل في تنفيذ هذا المشروع الهام ونقدر حرصكم على توفير فرص العمل للشباب في مختلف المجالات ، وأخيرا هنأ ذوي الهمم لحصولهم على هذه العقود، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية...".

رافق الوزير في جولته بالمحافظة: إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير،واحمد إسماعيل مستشار الوزير للصناديق، وخالد رضوان مستشار الوزير للمعلومات، ود.محمود حمزاوي مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني للوزير،واحمد معروف مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، والسيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل، والشيماء عبد الله مدير عام الادارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة،ونشوى الشبكي مدير عام الإدارة العامة لحسابات واستثمار موارد العمالة غير المنتظمة، وحلمي أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت، وإسلام عبد المالك مدير عام الإدارة العامة لشؤون المديريات، ومحمد عبد الرحمن المكتب الإعلامي للوزير، واحمد عبد المعطى مسؤول المراسم، وسامي سمير إدارة العلاقات العامة والمراسم، واحمد الحسيني المكتب الإعلامي للوزير.