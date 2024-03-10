محافظ الشرقية يشهد توزيع 40 ألف صندوق حماية مجتمعية للأسر الأكثر إحتياجاً

مقدمة من مؤسسة "حياة كريمة"..

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انطلاق فعاليات توزيع 40 ألف صندوق حماية مجتمعية مقدمة من مؤسسة حياة كريمة بإجمالي 500 طن مساعدات غذائية لتوزيعها مباشرة من خلال المتطوعين على المستحقين من أبناء المحافظة والمسجلين بقاعدة بيانات المؤسسة وذلك خلال شهر رمضان المعظم، في حضور الدكتور احمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمستشار العسكري للمحافظة، والعقيد مهندس أحمد وفا مدير مكتب مؤسسة حياه كريمة بالشرقية، وسعيد عباس المنسق العام لمؤسسة حياه كريمة بالشرقية.

وأوضح محافظ الشرقية، أن مبادرة حياة كريمة جاءت لتغيير شكل حياة المواطنين للأفضل وتقديم كافة اوجه الدعم للفئات الأكثر إحتياجاً ليحيوا حياة كريمة، مشيراً إلى انه تم إعداد قاعدة بيانات بالمستحقين لتوجيه صندوق الحماية المجتمعية إليهم والإستفادة من تلك المبادرة النبيلة والتي تستهدف توسيع قاعدة التكافل الإجتماعي.

ومن جانبه أشار مدير مكتب مؤسسة حياه كريمة بالشرقية إلي أنه من المقرر توزيع 40 ألف صندوق حماية مجتمعية تحتوي على ( فول مدمس – مكرونة - سكر - أرز - لوبيا – زيت – ملح - شاي – صلصه، والذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتحت رعاية محافظ الشرقية وبمشاركة المتطوعين من الشباب لتوفير إحتياجات المواطنين الأكثر إحتياجاً من المواد الغذائية طوال شهر رمضان الكريم.

حرص محافظ الشرقية، على التقاط صور تذكارية مع المتطوعين من الشباب مقدماً لهم الشكر على مشاركتهم قائلاً أنها فرصة عظيمة لخدمة أبناء محافظتهم من خلال المشاركة بأيديهم في توصيل المواد الغذائية للمستحقين ورسالة للتأكيد على ما يعكسه شهر رمضان من تقاليد ومعايير حافظ عليها المصريين منذ القدم في الترابط والتراحم.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد بعث ببرقية تهنئة لفخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم جاء خلالها:

"يسعدني ويشرفني وأنه لمن دواعى سرورى أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء الشرقية أسمى آيات التهانى القلبية وأطيب التمنيات والدعوات الصادقة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على فخامتكم والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات

وبهذه المناسبة الجليلة نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظكم لمصر زعيماً وطنياً ملهماً وقائداً مرموقاً لإستكمال مسيرة التنمية والبناء وأن يعم السلام العادل والشامل منطقتنا العربية من أجل نصرة الحق وإعلاء الشأن العربي تحت قيادة فخامتكم الرشيدة والحكيمة".

كما أرسل محافظ الشرقية، برقيات تهنئة مماثله للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بشئون الاستثمار والاصلاح الاداري، وفضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والسادة الوزراء والمحافظين وكبار شخصيات الدولة، داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم علي الشعب المصري بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

وهنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الشعب المصري العظيم بشكل عام، ‏وأبناء محافظة الشرقية وأعضاء الجهاز التنفيذي والقيادات الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشكل خاص، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

وأشار المحافظ، إلى أهمية الإستفادة من هذا الشهر الفضيل في الطاعات والعبادات والعمل لإستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد ، مطمئنا ًالمواطنين على توافر جميع أنواع السلع والمواد الغذائية والأسماك واللحوم والبقوليات بالكميات والأسعار المناسبة بالمنافذ والمعارض والشوادر التي أقامتها المحافظة بالتعاون مع كبار التجار لتلبيه احتياجاتهم ومتطلباتهم خلال هذا الشهر الفضيل.

وأعرب محافظ الشرقية، عن خالص تمنياته لمصرنا الغالية ان تنعم بالخير والرخاء تحت القيادة الرشيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤكدا أن المحافظة بجميع قيادتها وجهازها التنفيذي تسير بخطي ثابتة وقوية نحو تحقيق أسس الجمهورية الجديدة لتكون محافظة الشرقية في مقدمة قطار البناء والتنمية داعياً ابناء المحافظة إلى الاعتزاز والفخر بوطنهم والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية ورفعة الوطن ونهضته واستقراره.