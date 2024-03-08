الجمعة 08 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رياح وأتربة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة الأيام المقبلة

رياح واتربة
رياح واتربة

حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس الأيام المقبلة، ودرجات الحرارة والظواهر الجوية.

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النيابة العامة تعاين عقار الورديان بالإسكندرية

ويسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائلاً للدفء على السواحل الشمالية، بينما يكون مائلاً للحرارة على جنوب الصعيد، وباردًا ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء ومدن القناة.

 

 فرص تساقط أمطار خفيفة

وتوقعت الأرصاد الجوية فرص تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا، خلال الـ72 ساعة المقبلة، على السواحل وشمال الوجه البحري، لافتة إلى أنه يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والوادي الجديد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة 

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة كالتالي: 

درجات الحرارة الجمعة 

- القاهرة الكبرى العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة السبت 

- القاهرة الكبرى العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة الأحد 

- القاهرة الكبرى العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

- الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة. 

 

 

 

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