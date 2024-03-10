الهيئة العامة لقصور الثقافة تكرم مستشار شيخ الأزهر في اليوم العالمي للمرأة

كرمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مستشار شيخ الأزهر أ.د نهلة الصعيدي ضمن احتفالية كبرى نظمتها الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، برعاية أ.د نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة

أكدت مستشار شيخ الأزهر، أن للمرأة المصرية دورًا هامًا وحيويًا في مجالات الحياة كافة، والذي يسهم بشكل فاعل في تقدم المجتمع ورقيه، موضحةً أن الأم المصرية تمثل الركن الأساس لكل أسرة وهى المحرك الرئيس للتنمية، واللبنة الأساسية من لبنات المجتمع.

أعربت مستشار شيخ الأزهر عن سعادتها بهذه الاحتفالية، التي تعد وسيلة للتعبير عن الفخر، والاعتزاز بالمرأة المصرية صاحبة التاريخ ومسيرة الكفاح العظيمة التي يصعب حصرها ووصفها، موجهة التحية والتقدير للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ لدعمها الدائم للأنشطة والفعاليات الموجهة للمرأة المصرية والاعتراف بدورها الرائد في جميع المجالات.

نموذج يُحتذى به في تمكين ودعم المرأة المصرية

جاء اختيار مستشار شيخ الأزهر أ. د. نهلة الصعيدي؛ لتميزها، وتقديرًا لجهودها، وكونها نموذجًا ملهمًا ومؤثرًا يُحتذى به في مجال تمكين ودعم المرأة المصرية، واهتمامها بتطوير الأداء الوظيفي وتنمية الأفكار الإبداعية والابتكارية للمرأة، ودورها المهم في تعزيز مفهوم المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص داخل مؤسسة الأزهر فضلا عن نشاطها الكبير وإسهاماتها الإيجابية في النهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية للطلاب الوافدين والأجانب، ونجاحها في تقديم العديد من الإنجازات خلال فترة وجيزة، وتمثيلها المشرف لمؤسسة الأزهر في جميع المحافل العلمية.

على الجانب الآخر كانت مستشارة شيخ الأزهر قد اكدت أن «مدرسة الإمام الطيب» التي وجَّه فضيلة الإمام الأكبر بإنشائها تهدف إلى بناء شخصية مسلمة معاصرة تؤثر في مجتمعها بفاعلية، وتواكب تطورات العصر في التعلُّم والتعليم الشرعي، انطلاقًا من رسالة الأزهر العالمية، مع تزويد الطلاب الوافدين بالمهارات المتعددة التي تؤهلهم لتدريس القرآن الكريم وعلومه، بجانب نشر المنهج الإسلامي الوسطي القويم عبر حفظ كتاب الله، وإتقان أحكام تلاوته، ومدارسته وتدبر معانيه، فجاءت رؤيتها صناعة رجال على مأدبة القرآن.

أضافت مستشارة شيخ الأزهر خلال كلمتها بحفل تخريج الدفعة الأولى من «مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده» بمركز الأزهر للمؤتمرات، أن فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يدعم المدرسة ويدعو لأبنائنا الخريجين الجدد من حملة كتاب الله تعالى بالتوفيق، وأن يكونوا بحق سفراءَ في بلدانهم لتعليم القرآن الكريم وعلومه وأحكامه وأخلاقه فهو منبع الهداية والإرشاد ومصدر التشريع والأحكام وأساس الدين والعقيدة وهو حجة الله العامة على الناس في كل زمان ومكان.