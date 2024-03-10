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الأحد 10 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يقصف مواقع مدفعية الاحتلال الإسرائيلي في عرعر

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، تنفيذ هجوم جوي بمُسيّرتين انقضاضيتين على مواقع مدفعية للاحتلال الإسرائيلي في "عرعر"، وإصابة الأهداف بدقة.

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وفى وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بإطلاق رشقة صاروخية من جنوبي لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى.

وأكد أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، من بيروت، أن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت بلدة كونين الجنوبية، مضيفًا أن هناك دوريات مشتركة لقوات اليونيفيل والجيش اللبناني على الحدود الجنوبية.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ 8 أكتوبر الماضي، تبادلًا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وحزب الله اللبناني، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، بينهم مدنيون لبنانيون.

 

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