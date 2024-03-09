عاجل
محمد مصطفى رئيسا للحكومة الفلسطينية والإعلان خلال يومين المقاومة الفلسطينية تصفي نجل خال وزير مالية الاحتلال
السبت 09 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة الفلسطينية تصفي نجل خال وزير مالية الاحتلال

الضابط القتيل
الضابط القتيل

أعلن وزير بحكومة الاحتلال "سموتريتش"، أن ضابط الكوماندوز القتيل هو ابن خاله .

وأكدت مصادر عبرية، أن ضابط الكوماندوز الذي أعلن الاحتلال عن مقتله خلال اشتباكات في قطاع غزة، هو ابن خال وزير مالية الاحتلال "سموتريتش".

الضابط القتيل هو الرائد عميشار بن دافيد (43 عاما)، رئيس فريق القيادة الأمامية لقائد لواء المغاوير.

وكانت وسائل عبرية، أعلنت مقتل الجندي "عميشار بن دافيد" في مستوطنة "عيلي" خلال اشتباكات مع المقاومة في قطاع غزة.

كما استهدفت كتائب شهداء الأقصى، حاجز صرّة العسكري جنوبي غربي مدينة نابلس بالأسلحة الرشاشة.

 

وأكد حزب الله عبر حسابه: ‌‎تصدّى ‌‏‌‌‏مجاهدونا لمسيّرة ‏"إسرائيليّة" في المناطق الحدوديّة مع فلسطين المحتلّة بالأسلحة المناسبة مما أجبرها على التراجع ‏والعودة إلى داخل الأراضي المحتلّة.

 

 

مواد متعلقة

أبو عبيدة بجانب القتال يخوض حرب البطون الخاوية.."الفرق بين الصورتين 123 يوم"

القسام تستولي على طائرتي تجسس كواد كابتر جنوب حي الزيتون

حزب الله يضرب 9 مواقع في الأراضي المحتلة بالصواريخ

جماعات الهيكل المتطرفة تستعد لاقتحام المسجد الأقصى غدا وأول أيام رمضان

المقاومة تقتل جندي صهيوني في مستوطنة عيلي وتستهدف حاجز صرة بنابلس

الاحتلال يزعم: نفذنا عمليات استهدفت مقرات حزب الله جنوب لبنان

ناشطة تمزق صورة وزير الخارجية البريطاني الراحل آرثر بلفور.. بسبب فلسطين (فيديو)

أنصار الله تهدد: عملياتنا ستتصاعد في شهر رمضان والحل هو وقف العدوان على غزة
الجريدة الورقية