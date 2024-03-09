المقاومة الفلسطينية تصفي نجل خال وزير مالية الاحتلال

أعلن وزير بحكومة الاحتلال "سموتريتش"، أن ضابط الكوماندوز القتيل هو ابن خاله .

وأكدت مصادر عبرية، أن ضابط الكوماندوز الذي أعلن الاحتلال عن مقتله خلال اشتباكات في قطاع غزة، هو ابن خال وزير مالية الاحتلال "سموتريتش".

الضابط القتيل هو الرائد عميشار بن دافيد (43 عاما)، رئيس فريق القيادة الأمامية لقائد لواء المغاوير.

وكانت وسائل عبرية، أعلنت مقتل الجندي "عميشار بن دافيد" في مستوطنة "عيلي" خلال اشتباكات مع المقاومة في قطاع غزة.

كما استهدفت كتائب شهداء الأقصى، حاجز صرّة العسكري جنوبي غربي مدينة نابلس بالأسلحة الرشاشة.

وأكد حزب الله عبر حسابه: ‌‎تصدّى ‌‏‌‌‏مجاهدونا لمسيّرة ‏"إسرائيليّة" في المناطق الحدوديّة مع فلسطين المحتلّة بالأسلحة المناسبة مما أجبرها على التراجع ‏والعودة إلى داخل الأراضي المحتلّة.