وزير الخارجية الإسرائيلي يوجه رسالة لبايدن

أعرب يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن سعادته بما سمعه بأن جو بايدن الرئيس الأمريكي، يريد الظهور في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست".

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن كاتس، أنه سمع أن الرئيس الأمريكي يريد الظهور في الكنيست، مرحبا بذلك إذا كان الأمر صحيحا.

وأوضح وزير الخارجية الإسرائيلي أنه سيكون سعيدا باستقبال الرئيس بايدن في الكنيست، واصفا إياه بأنه صديق لدولة إسرائيل.

فيما أفادت القناة الـ 13 الإسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي قد أجرى مقابلة مع شبكة MSNBC، أوضح خلالها أنه يفكر في القدوم إلى إسرائيل وإلقاء كلمة أمام الكنيست.

قال زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على حق حين قال إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يضر إسرائيل أكثر مما يساعدها.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن لابيد اتهامه لنتنياهو بأن الشيء الوحيد الذي يهمه هو مصلحته السياسية، ومعظم مواطني إسرائيل فقدوا ثقتهم فيه منذ زمن طويل.

وشدد زعيم المعارضة الإسرائيلي، لابيد، على أن الرئيس بايدن على حق حينما صرح بأن رئيس الوزراء في إسرائيل يضر ببلاده أكثر مما يساعدها، وهذا أمر ليس مفاجئا.