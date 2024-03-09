رمضان يجمعنا.. فانوس وزينة تزين الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة

قام القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر بتعليق فانوس و زينة رمضان على باب الكنيسة بالغردقة و هنا أطفال المسلمين بشهر رمضان

احتفالا بالشهر الكريم، ومشاركة منهم فى أجواء واحتفالات رمضان بالغردقة .





كما قام القمص يؤنس اديب بتعليق زينة رمضان وسط حالة من الفرحة من جيرانه والعاملين في الكنيسة وغيرها من المشاهدين للقمص اثناء تعليق الزينة.





وقال القمص يؤنس اديب أنه يشارك المسلمين احتفالهم بقدوم شهر رمضان الكريم،و إن تعليق الزينة والفانوس، كنوع من الفرحة بالشهر الكريم وكذلك كمشاركة للاخوه المسلمين، وأن هذا شيء ليس بجديد وأنه يقوم بتعليق الفانوس والزينة بمقر الكنيسة كل عام، وهذه المره الخامسة على التوالى.



وهنأ راعى الكنيسة الكاثوليكية الرئيس السيسى وجميع المواطنين والشعب المصرى بحلول الشهر الكريم، وشعب البحر الأحمر بشكل خاص، داعيا من الله ان يتقبل صيامهم وان يعم الخير والسلام علي مصر جميعا .



هذا ويحرص القمص يؤنس أديب راعي الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة على مشاركة المسلمين فى جميع المناسبات الدينية المختلفة من منطلق ان المسيحيين والمسلمين شعب واحد ونسيح واحد فى وطن واحد .



حيث يقوم بتوزيع ياميش رمضان على عمال النظافة والأسر الاكثر احتياجا وتوزيع حلوى المولد النبوى وكعك العيد .

أيضا يقوم القمص يؤانس بذبح خروف اضحية فى عيد الاضحى وتوزيع اللحوم بالغردقة.