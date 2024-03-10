محافظ كفرالشيخ يتابع توافر السلع بمعارض "أهلًا رمضان"

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، اليوم الأحد، موقف تقديم وإتاحة السلع للمواطنين علي مستوي 16 معرضًا من معارض "أهلًا رمضان" تم تشغيلها فى جميع مدن ومراكز المحافظة، للتأكد من توافر إحتياجات الأهالى من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة.

وأكد المحافظ، أن معارض "أهلًا رمضان" مستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وتضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، مثل الأرز والسكر والزيت واللحوم والدواجن، والأسماك والبقوليات، بأسعار مخفضة تتراوح من 15% إلى 20%، وتصل الي 30٪؜ علي بعض السلع، مؤكدًا على أهمية تكاتف جميع الجهود لمواجهة إرتفاع الأسعار، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات احتكار أو غش تجاري.

ولفت إلى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية بجميع معارض "أهلًا رمضان" وانتظام العمل داخل المعارض وإلتزام التجار بالمواعيد والأسعار المعلنة على النحو الآتي، " المنفذ الأول لمعرض أهلًا رمضان بمدينة كفرالشيخ، أمام مسجد الخياط من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً، والمنفذ الثاني بمدينة كفرالشيخ، بميدان الـ 47 من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة قلين، بجوار السكة الحديد من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة بسيدي سالم، بشارع ٢٣ يوليو مقابل كنيسة مار جرجس من الساعة 8 صباحًا حتى 10 مساءً، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة الرياض، أمام المحكمة من الساعة 9 صباحًا حتى 8 مساءً، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة بيلا، بجوار بنزايون القديم من الساعة من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، والمعرض الثاني بمدينة بيلا، بحديقة السلام من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة الحامول، بشارع العاشر من رمضان مقابل المستشفى المركزى من الساعة 8 صباحًا حتى 9 مساءً.

هذا بإلإضافة إلى، معرض أهلًا رمضان بمدينة بلطيم، بجوار السوق القطاعى من الساعة 7 صباحًا حتى 10 مساءً، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة دسوق، بالميدان الابراهيمى من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً، ومعرض أهلًا رمضان الثاني بمدينة دسوق، بكورنيش النيل بالفحص المرورى من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة فوة، بحديقة العائلات من الساعة 8 صباحًا حتى 9 مساءً، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة مطوبس، أمام مجلس المدينة من الساعة 8 صباحًا حتى 9 مساءً، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة برج البرلس، بجوار مجلس المدينة بطريق الكورنيش، من الساعة 9 صباحًا حتى 8 مساءً، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة سيدي غازي، أمام مجلس المدينة وشادر اللحوم بجوار جمعية خير بلدنا من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة مسير، بجوار مكتب البريد من الساعة 9 صباحًا حتى 8 مساءً.

وشدد نورالدين بتكثيف جهود المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية فى الأسواق، والتصدى لكافة وسائل الإحتكار، وذلك من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية، ومحالات الجزارة ومحلات بيع الأسماك، وإعلان قوائم أسعار البيع للمواطنين، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بالتوسع فى إقامة الشوادر ومعارض السلع الغذائية فى المناطق والأحياء الشعبية ذات الكثافة العالية، لمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.