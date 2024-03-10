والدة شهيد تبكي على الهواء: قالي دي آخر مرة هفطر معاكي (فيديو)

قالت والدة الشهيد رقيب هاني عبدالرحمن حسن علوان، إن ابنها أصيب في عام 2017 وأدى فريضة الحج، موضحة: "طلبنا منه أن ينقل مكان خدمته، لكنه رفض وأكد أنه يحب عمله، فقد طلب الشهادة، وبعد استشهاده بشهرين قدم ابني في الجيش، وأحببت مصر كثيرا من كلام ابني عن الجيش، وأتمنى من ابني أحمد أن يكون مثل الشهيد".

وأضافت خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الأحد: “في آخر إجازة له بقى هنا في المنزل لمدة 5 أيام، رغم أنه كان معتادا على قضاء الإجازة 15 يوما ثم الخدمة في الجيش 15 يوما أخرى”.

آخر كلمات الشهيد

وتابعت: "قال لي إن هناك بعض الأحداث وسأقطع إجازتي في أي لحظة، وقال لي أيضا هذه آخر مرة أتناول الفطور معكِ لأني رايح مش راجع، فطلبت منه عدم الذهاب، لكنه أصر وقال لي سأموت في أي أرض، ومينفعش أهرب من شغلي ولازم أبقى أول واحد هناك".

وأوحت الأم باكية: "سافر يوم الأربعاء واتصل بي يوم السبت، وسألته عما إذا كانت هناك أي مشكلات متعلقة بمكان عمله، وقال لي إنه في محافظة الإسماعيلية وسيسافر صباحا في مركبة مصفحة، فقلت له خلي بالك من نفسك وأوصاني بابنه، وقلت له إن شاء الله هترجع".

مصر تحتفل ب يوم الشهيد

تحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس، أثناء حرب الاستنزاف.