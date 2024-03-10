بالأغاني الوطنية.. قصور الثقافة تحتفي بيوم الشهيد

احتفت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء السبت، بيوم الشهيد، عبر احتفالية فنية أقيمت بقصر ثقافة روض الفرج، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وشهد الاحتفالية عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبحضور الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وعدد من قيادات الهيئة.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، أعقبه عرض فيلم تسجيلي بعنوان "يوم الشهيد" يتضمن لقطات أرشيفية لبطولات رجال القوات المسلحة والشرطة، وأغنية "فداك عريس من الجنة" كلمات وألحان محمد مصطفى، والفيلم من إنتاج الإدارة المركزية للشئون الفنية.

عمرو البسيوني: نحتفي بيوم الشهيد اعتزازا بتضحيات وبطولات أبناء مصر الأبرار

عمرو البسيونى

في كلمته أعرب "البسيوني" عن اعتزازه بالاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، كما نقل للحضور تحية وتقدير الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، مؤكدا أن مصر تحتفل في التاسع من مارس كل عام بيوم الشهيد، اعتزازا بأمجاد وتضحيات وبطولات أبنائها الأبرار؛ في رسالة تقدير للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم الذكية للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

وأضاف أن قصور الثقافة تحرص على إلقاء الضوء على تضحيات أبطالنا التي قدموها من أجل وطنهم، فهم نماذج عظيمة، سيخلدها التاريخ بأحرف من نور، ومؤكدا تخصيص هذا الأسبوع للاحتفاء بهم من خلال عقد اللقاءات والندوات والفعاليات المتنوعة التي تُبرز التضحيات العظيمة التي قدموها فداء للوطن، علاوة على تكريم أُسر الشُهداء خلال تلك اللقاءات والندوات.

وأكد الفنان تامر عبد المنعم أن الاحتفال بيوم الشهيد هو دليل على عظمة وحضارة أبناء هذا الوطن الذين قدموا أرواحهم فداء له من رجال الجيش والشرطة والذين تعرضوا للحوادث والضربات الإرهابية، مضيفا أن سيرتهم ستظل نبراسا للأجيال، ومن هنا جاء احتفاء الهيئة بهذا اليوم الخالد في تاريخ الوطن.

وقد شهدت الاحتفالية عرضا لفرقة التذوق الفني بقيادة المايسترو محمود أبو زيد، تضمن مجموعة متنوعة من الأغاني الوطنية منها "خلي السلاح صاحي، يا أهلا بالمعارك، بالأحضان، يا بلادي، مطلوب من كل وطني، حبيبتي بلدي، سنة وسنتين، الله ع المستقبل، الله يا بلادي، فات الكتير يابلادنا، يا عيني صلي على النبي، يا بيوت السويس، أم البطل، يا أغلى اسم في الوجود، فدائي، احلف بسماها".

حضر الاحتفالية د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ولاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، والفنان د. هاني كمال، وشاهيناز عطية مدير عام ثقافة القاهرة، ومحمود انور، مدير إدارة الاعلام، ونخبة من المبدعين والإعلاميين.

الحفل نظمته الإدارة المركزية للشئون الفنية، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى الثقافي وفرع ثقافة القاهرة، ويأتي ضمن برنامج مكثف لهيئة قصور الثقافة بجميع المحافظات، وفي إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفال بيوم الشهيد للتذكير بسير الشهداء وتضحياتهم.