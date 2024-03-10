أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري بداية تداولات اليوم الأحد في البنوك

سعر العملات العربية.. سجلت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد في البنوك المصرية، استقرارًا، ملحوظاً وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة اسعار العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم، وسجل سعر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم نحو 160.52 جنيه للشراء، ونحو 13.46جنيه للبيع.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية خلال مستهل التعاملات اليوم الأحد في البنوك والشركات المصرفية في أول يوم عمل للقطاع المصرفي، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم

160.52 جنيه للشراء

160.90جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم

13.43 جنيه للشراء

13.46جنيه للبيع

سعر الريال العماني مقابل الجنيه اليوم

128.13 جنيه للشراء

128.43 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

13.15 جنيه للشراء

13.18 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

13.15 جنيه للشراء

13.18 جنيه للبيع

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه اليوم

127.83 جنيه للشراء

131.83 جنيه للبيع