5 منافسات نارية لمجموعة الهبوط بالقسم الثاني ب

تقام اليوم الأحد 5 منافسات الجولة الخامسة للهروب من مجموعة الهبوط لدوري القسم الثاني ب، والمقرر لها في الساعة الثالثة والنصف عصرًا .

بترول اسيوط × دكرنس

يلتقي فريق بترول اسيوط متصدر المجموعة بقيادة احمد عبد المقصود برصيد 34 نقطة مع فريق دكرنس صاحب المركز الخامس بقيادة حسن موسى برصيد 28 نقطة، وتقام المباراة على ملعب نادي البترول.

وكان فريق دكرنس قد حقق الفوز على البترول، بهدفين نظيفين في الدور الأول.

جمهورية شبين × ابو قير للاسمده

يواجه فريق جمهورية شبين صاحب المركز السادس بقيادة ابو العينين شحاته برصيد 21 نقطة نظيره فريق ابو قير للاسمده صاحب المركز الثاني بقيادة محمد عطيه برصيد 33 نقطة، وتقام المباراة على ملعب نادي جمهورية شبين.

حقق فريق جمهورية شبين الفوزعلى أبو قير، بهدفين نظيفين في الدور الأول.

النجوم × وي

يواجه فريق النجوم صاحب المركز الثامن بقيادة احمد ساري برصيد 16 نقطة فريق وي صاحب المركز الثالث بقيادة هاني العقبي برصيد 31 نقطة، وتقام المباراة على ملعب نادي السلمانيه.

وفاز فريق وي على فريق النجوم، بهدف دون رد في الدور الأول.

النصر للتعدين × اسوان

يلتقي فريق النصر للتعدين متذيل المجموعة بقيادة محمد صلاح برصيد 7 نقاط مع فريق اسوان صاحب المركز الرابع بقيادة تامر ابو جبل برصيد 29 نقطة، وتقام المباراة على ملعب نادي النصر للتعدين .

ووقع فريق أسوان في فخ التعادل الإيجابي أمام فريق النصر للتعدين، بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

مكادى × مصر للمقاصة

يستضيف فريق مكادى صاحب المركز السابع بقيادة نبيل محمود برصيد 20 نقطة نظيره فريق مصر للمقاصة صاحب المركز التاسع بقيادة طارق حجاج برصيد 12 نقطة، وتقام المباراة على ملعب خالد بشارة.

وفاز فريق مصر للمقاصة على فريق مكادى، بهدفين مقابل هدف في الدور الأول

ترتيب مجموعة الهبوط بالقسم الثاني "ب":

1- بترول اسيوط 34 نقطة

2- ابو قير للاسمده 33 نقطة

3- وي 31 نقطة

4- اسوان 29 نقطة

5- دكرنس 28 نقطة

6- جمهورية شبين 21 نقطة

7- مكادى 20 نقطة

8- النجوم 16 نقطة

9- مصر للمقاصة 12 نقطة

10- النصر للتعدين 7 نقاط