الأحد 10 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدولار صباح اليوم الأحد أمام الجنيه في البنوك المصرية

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم الاحد بالبنوك.. شهد سعر الدولار خلال مستهل التعاملات الصباحية في أول يوم عمل للبنوك المصرية بعد الاجازة الاسبوعية والقطاع المصرفي، استقرارًا، حيث سجل سعره بالبنك الأهلى المصرى نحو 49.35 للشراء، 49.45 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع.

 

وتقدم "بوابة الوفد الإلكترونية"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

 

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سعر الدولار فى البنوك المصرية 

 

​سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.35 جنيه للشراء.

 49.45 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

49.30 جنيه للشراء.

49.40 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.40 جنيها للشراء. 

49.50 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.30 جنيها للشراء.

 49.40 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

49.45 جنيه للشراء.

49.55 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.35 جنيه للشراء.

49.45 جنيه للبيع.

 

 

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