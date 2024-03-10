الحدود اللبنانية الإسرائيلية تشتعل وضربات متبادلة مع حزب الله (فيديو)

شهدت الساعات الماضية منذ مساء أمس، تصعيدًا كبيرًا في الجبهة الجنوبية اللبنانية، بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منزلًا في بلدة خربة سلم، والتي تقع على مسافة قريبة من بلدة تبنين.

وهذه المرة الأولى لاستهداف بلدة خربة سلم، بغارات جوية إسرائيلية، إذ إنها البلدة التي جرى اغتيال قيادي في حزب الله فيها في شهر يناير الماضي وسام الطويل، عبر استهداف سيارته بمسيرة إسرائيلية.

حزب الله يمطر مستعمرة ميرون بالصواريخ

فيما أعلن حزب الله أنه في التاسعة والربع من صباح اليوم تنفيذ عملية وأطلق عشرات الصواريخ الكاتيوشا باتجاه مستعمرة ميرون التي تقع في الشمال الإسرائيلي.

وهذا ليس المرة الأولى التي يستهدف فيها حزب الله مستعمرة نيرون إذ سبق أن استهدفها 3 مرات في أوقات سابقة، وهي مستعمرة لا يجري استهدافها إلا ردا على عمليات كبرى، فيما تنذر العملية بمزيد من التصعيد.

عملية برية في لبنان

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن إسرائيل تعد خطة لعملية برية محتملة في لبنان، في خضم التصعيد العسكري مع حزب الله المستمر منذ أشهر.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن الجيش "يقوم بصياغة خطة للدخول البري إلى لبنان".

وأضافت أنه "في إطار الاستعدادات لاحتمال نشوب حرب في الشمال، كلف الجيش العميد موشيه تمير بمسؤولية إعداد عدة خطط محتملة لعملية برية في لبنان بمستويات مختلفة".