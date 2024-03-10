حزب الله يقصف جبل ميرون بعشرات الصواريخ

أفادت الإذاعة الإسرائيلية، الأحد، بسقوط صواريخ وقذائف أطلقت من لبنان على جبل ميرون "الجرمق" في منطقة الجليل الأعلى.

وقال حزب الله في بيان: "قصفنا ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردا على الاعتداءات الإسرائيلبة على قرى جنوب لبنان".

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، "تم رصد نحو 35 صاروخا في القصف الأخير على ميرون والمنطقة المحيطة بها. وتم اعتراض بعضها وسقط الباقي في مناطق مفتوحة".

وأفادت شبكة سكاي نيوز عربية إن قصفا مدفعيا إسرائيليا طال حرج بلدة كونين جنوبي لبنان.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن إسرائيل تعد خطة لعملية برية محتملة في لبنان، في خضم التصعيد العسكري مع حزب الله المستمر منذ أشهر.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن الجيش "يقوم بصياغة خطة للدخول البري إلى لبنان".

وأضافت أنه "في إطار الاستعدادات لاحتمال نشوب حرب في الشمال، كلف الجيش العميد موشيه تمير بمسؤولية إعداد عدة خطط محتملة لعملية برية في لبنان بمستويات مختلفة".

