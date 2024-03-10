تحذير مهم لمن يرغب في أداء عمرة رمضان (فيديو)

أكد إيهاب المهدي، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن الفترة الحالية شهدت إقبالا على تأشيرات عمرة رمضان.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" الذي يعرض على قناة "TeN" اليوم الأحد، أهمية التحقق من تسجيل الشركات السياحية لدى وزارة السياحة قبل التعامل معها.

وحذر من التعامل مع الشركات غير المسجلة، لتفادي المشاكل وضمان سلامة الرحلات والخدمات المقدمة وعدم التعرض لأي عملية نصب او احتيال.

سعر رحلات العمرة

وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين التأكد من تسجيل الشركات السياحية عبر البوابة المصرية للعمرة في محرك البحث، لضمان شراكة آمنة وموثوقة في ترتيب رحلات العمرة.

وأعلنت وزارة السياحة، توافر رحلات عمرة رمضان بأسعار تبدأ من 40 ألف جنيه، وهو ما يعتبر سعر غير مرتفع نسبياً مقارنة بأسعار الأعوام السابقة.