سعر الريال السعودي اليوم الخميس في البنوك قبل استقبال عمرة رمضان

سعر الريال السعودي.. شهد سعر الريال السعودي هلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس، استقرارًا، وسجل في البنك الاهلي اليوم نحو 13.17 جنيه للشراء، و 13.22 جنيه للبيع.



وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية ، سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

13.17 جنيه للشراء.

13.22 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك مصر

13.19 جنيه للشراء.

13.24 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

13.15 جنيه للشراء.

13.20 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

13.10 جنيه للشراء.

13.19 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

13.22 جنيه للشراء.

13.25 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك البركة

13.10 جنيه للشراء.

13.19 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

13.14 جنيه للشراء.

13.23 جنيه للبيع.