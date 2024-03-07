عمرة رمضان.. أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم

ارتفعت أسعار العملات العربية وعلى رأسها الريال السعودي بعد رفع البنك المركزي لسعر الفائدة وتحرير سعر الصرف، وزادت معدلات البحث على سعر الريال بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك وزيادة الإقبال على أداء العمرة.

سعر الريال السعودي اليوم بعد رفع الفائدة

ونستعرض في السطور التالية متوسط سعر الريال السعودي في البنوك العاملة في مصر..

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.17 جنيه للشراء، 13.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.19 جنيه للشراء، و13.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.19 جنيه للشراء، و 13.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 13.13 جنيه للشراء 13.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في قناة السويس 13.15 جنيه للشراء 13.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.53 جنيه للشراء 13.56 جنيه للبيع.