تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريقا مانشستر سيتي ونظيره ليفربول، مساء اليوم، في المواجهة المنتظرة التى تجمع بين الفريقين بالجولة الـ 28 على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة ليفربول في الدوري الانجليزي

في حراسة المرمى: إيديرسون

في خط الدفاع: ناثان آكي - جون ستونز - روبن دياز - كايل ووكر

في خط الوسط: رودري ـ بيرناردو سيلفا - جوليان ألفاريز - كيفن دي بروين - فيل فودين

في الهجوم: إيرلينج هالاند

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين هذا الموسم، على ملعب "الاتحاد" قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثاني في جدول البطولة برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة عن آرسنال المتصدر الذي فاز أمس على برينتفورد بنتيجة 2-1.