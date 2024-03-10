حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وجه الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء جميع مديري فروع الهيئة بتشديد الرقابة المحكمة على المنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 55 حملة تفتيشية موسعة على 330 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1160 قطعة حلوى ، 160 كجم مقرمشات وسناكس، 80 كجم أجبان منتهية الصلاحية، 350 كجم (زيت زيتون، شطة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 35 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.

كما تم تنفيذ 10 قرارات نيابة، وإعدام 200 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية (أجبان، مشروبات غازية، عصائر).

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 71 محضرًا، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية تقدر بـ 2 طن (لحوم، دواجن، مشروبات غازية) وذلك ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها للاستخدام، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 42 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (السرو، راس البر، عزبة البرج، فاراسكور، الروضة، ميت أبو غالب) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 241 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (عسل نحل، مقطعات دواجن، مخبوزات، مواد غذائية متنوعة)، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بشن حملات تفتيشية على عدد 29 منشأة غذائية بمدينة الفيوم، مركز الفيوم ومركز ابشواي، بعضها بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، وقد أسفرت الحملات عن إعدام 147 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، تحرير 9 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، تحرير 2 محضر عدم وجود شهادات صحية، وتم عرض جميع المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 17 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 84 منشأة غذائية، من بينهم 58 منشأة لبيع منتجات ياميش رمضان، وذلك بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، كفر صقر، منيا القمح، فاقوس، أبو حماد، وغيرها من المراكز)، أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (عصائر، حليب مجفف، شوكولاتة، وغيرها من المواد الغذائية).

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 21 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (ديوان عام المحافظة، مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة)، حيث تم المرور على 161 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (مركز المنصورة، مركز ميت غمر، السنبلاوين، دكرنس، نبروه، وغيرها من المراكز).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 1 طن و 42 كجم من المنتجات الغذائية الفاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص (مصنعات لحوم ودواجن، منتجات ألبان، مياه غازية، شوكولاتة، سناكس) وغيرها من المواد الغذائية المختلفة.

كما أسفرت تلك الحملات عن وجود 17 مخالفة عدم تطبيق الاشتراطات الصحية، 30 مخالفة عدم توافر الشهادات الصحية، 74 مخالفة عدم وجود ترخيص منشأة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لتلك المخالفات، كما تم التحفظ على 7 طن (لحوم ودهون، ملح، سكر، مخلل تحت التصنيع)، وتم تحرير محضر بها.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 4 حملات تفتيشية على عدد 11 منشأة غذائية في نطاق مدن ومراكز (حي شرق وحي غرب سوهاج)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وإعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (زبادي، عسل نحل، مايونيز، آيس كريم)، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بشن 9 حملات على 9 منشآت غذائية أسفرت عن ضبط وإعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (لبن رايب، توابل دجاج، بطاطس نصف مقلية، مقرمشات، حلويات شرقية، تمر)، وتم تحرير محاضر الإعدام لجميع تلك المنتجات، وتم الإعدام في حضور لجنة من مفتشي هيئة سلامة الغذاء، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان 5 حملات تفتيشية على 104 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط وإعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تبين وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التنبيه على تلك المنشآت وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بشن حملات على مراكز (دمنهور، كفر الدوار، ايتاى البارود، أبوحمص)، حيث تم المرور على عدد 79 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من الزبيب منتهي الصلاحية.

كما تم الإشتراك في حملات مكبرة مع الجهات الرقابية الأخرى (ديوان عام المحافظة، مديرية التموين، مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة) وتم تحرير عدد 20 محضرًا تنوعت ما بين مخالفة اشتراطات، عدم وجود شهادات صحية، ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (1 طن و 700 كجم ملح، لحوم بدون بيانات ومجهولة المصدر).

وتم أخذ تعهدات على أصحاب المنشآت بتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة جنوب سيناء 3 حملات تفتيشية على 17 منشأة غذائية، أسفرت عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (لحوم، دواجن، كبدة)، كما تم أخد تعهدات على أصحاب المنشآت بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع أسوان الجديدة بشن 3 حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين، حيث تم المرور على 8 منشآت غذائية، أسفرت عن تحرير محاضر إعدام لكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (مقرمشات، خضار مجمد، زبادي، شوكولاتة)، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنيا 8 حملات تفتيشية على 25 منشأة غذائية، بعضها استهدف محلات بيع ياميش رمضان، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (لحوم، معجنات)، كما تم أخد تعهدات على أصحاب المنشآت بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.