وزيرة الثقافة ورئيسة الاوبرا تشهدان الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

شهدت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتورة لمياء زايد رئيسة دار الاوبرا المصرية الاحتفالية التى اقيمت بمسرح الجمهورية بمناسبة اليوم العالمى للمرأة واحياها طلاب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الدكتور سامح صابر .

وخلالها التمع الواعدون من المواهب المتميزة لينالوا اعجاب واستحسان الحضور ، وبين مزيج من المؤلفات الموسيقية والاعمال الغنائية الشهيرة ظهرت قدرة الاجيال الجديدة على استكمال مسيرة حفظ الهوية الفنية العربية .

وكانت الاحتفالية قد شهدت فاصلين الاول لاوركسترا الاطفال تدريب وقيادة الدكتور راجي المقدم وضم موسيقي فيها حاجة حلوة ، كرنفال باريس ، قلبي ومفتاحه ، ميدلي كلثوميات ، تتر بداية المال والبنون ، سهر الليالي ، خلي بالك من عقلك ، قضية عم احمد ، بيلا تشاو - تتر بداية ونهاية مسلسل رأفت الهجان ، الاقصر بلدنا اداها لوجي هاني ، موسيقي الحب والسلام من فيلم عروس النيل علي آلة الهارب اداء جولي وشريف دعية ، مقدمة بعيد عنك ، كل ده كان ليه ، سألوني الناس ، الحياة حلوة ، زي العسل ، اما الثانى لفصل الغناء العربي كورال الشباب تدريب وقيادة دكتورة سهير حسين وتضمن مختارات من اعمال الموسيقى العربية كان منها امي يا نور بيتنا ، ماما يا حلوة ، احن قلب ، بيت العز ، انشودة امي ، اول حياتي ياما ، نص الدنيا ، يا بنت بلدي ، امي في كوم ، ست الحبايب واداهم مريم جميل - ادهم - جاسمين - ملك احمد عبد المنعم - نوريانا محمد - محمد عادل - لاما- ملك احمد - لاما حازم - محمد البحيري .

الاحتفال بذكرى ميلاد النهر الخالد محمد عبد الوهاب

كما شهدت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة بحضور الدكتورة لمياء زايد رئيسة دار الاوبرا المصرية الاحتفال بذكرى ميلاد النهر الخالد محمد عبد الوهاب والذى اقيم بمعهد الموسيقى العربية واستضاف كل من محمد وعفت ابنا موسيقار الاجيال واحفاده .

فضمن حفلات وهابيات ومع ذكريات الالحان الخالدة التى شكلت جزء من ملامح الطرب العربى وبقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى تغنى كل من احمد عبد الكريم ، حنان عصام وأحمد عفت بكوكبة من مؤلفات محمد عبد الوهاب كان منها خايف أقول اللي في قلبى ، عندما يأتي المساء ، ايه انكتب لى ، دويتو يا دي النعيم ، تهجرني بحكاية ، اه لو تعرف ، مر بى ، امتى الزمان ، سهرت ، يا قلبي يا خالي ، كل ده كان ليه ، فوق الشوك ، ظلموه ، فاتت جنبنا كما عزفت الفرقة موسيقى نبتدى منين الحكاية .

تزامن الحفل مع انطلاق تقليد الاوبرا السنوى الخاص بفتح متحف عبد الوهاب بمبنى معهد الموسيقى العربية مجانا للجمهور خلال شهر مارس والهادف الى تعريف الاجيال الجديدة بايقونات الفنون وذلك لمدة 6 ايام حتى الخميس 14 مارس يومياً من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية والنصف بعد الظهر .