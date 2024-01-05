سلطنة عمان تشارك في المعرض العربي للطوابع بمبني البريد المصري التاريخي بالقاهرة

تشارك سلطنة عُمان في المعرض العربي للطوابع والذي افتتحه الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، والذي تقام فعالياته خلال الفترة من 5 إلى 7 يناير الجارى، بمبنى البريد المصرى التاريخى بميدان العتبة

بمشاركة 7 دول عربية وبحضور أكثر من 16 عارضًا من ممثلي الهيئات البريدية للدول العربية والجمعية المصرية لهواة الطوابع وأكثر من 25 عارضًا من هواة الطوابع في مصر؛ وذلك تحت مظلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مجلس وزراء الاتصالات العرب.



حيث استعرض بريد عمان خلال المعرض أبرز الطوابع والمقتنيات الحصرية .