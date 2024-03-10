الأحد 10 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالبنوك صباح اليوم الأحد

العملات
العملات

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة، ننشر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاربعاء الماضي بشأن تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بقيمة 6%،وأيضًا في  ضوء الازمات الاقتصادية التي يشهدها العالم نتيجة الصراعات الدولية التي تؤثر على سعر العملات.

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أسعار صرف العملات العربية فى البنوك اليوم

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أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية اليوم السبت


وترصد"بوابة الوفد"،خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات:
سجل سعر صرف الدولار نحو 49.33 جنيه للشراء و 49.46 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف اليورو نحو 53.75 جنيه للشراء و 53.90 جنيه للبيع
وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني نحو 62.92 جنيه للشراء و 63.11 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف الدينار الكويتي نحو 160.51 جنيه للشراء و 160.99 جنيه للبيع
وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 13.43 جنيه للشراء و 13.47 جنيه للبيع
ووصل  سعر صرف الريال السعودي نحو 13.15 جنيه للشراء و 13.18 جنيه للبيع

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الجريدة الورقية