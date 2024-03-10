مصرع شاب وإصابة 15 أخرين بشرق الأسكندرية

بسبب السرعة الجنونية بشرق الاسكندرية لقى شاب مصرعه وأصيب 15 آخرون في حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل، عند مدخل قرية أبيس 8 على طريق الاسكندرية القاهرة الصحراوى، غرب الاسكندرية، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي العلاج اللازم.

كان قد تلقى اللواء خالد البروى، مدير أمن الاسكندرية؛ اخطارًا من شرطة النجدة بوجود حادث ومصابين بطريق أم زغيو غرب الإسكندرية.،على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برفقة قوات الحماية المددنية، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين من الفحص تصادم ميكروباص مع سيارة نقل، بالطريق المشار إليه ما أسفر عن مصرع أحد مستقليها واصابة 15 اخرين.

كشفت تحريات رجال المباحث

وقع عند مدخل قرية أبيس 8 على طريق الاسكندرية القاهرة الصحراوى، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 15 من الركاب وحالة وفاة وحيدة، تم نقل المصابين وحالة الوفاة على الفور إلى مستشفى جمال حمادة لتقلى العلاج.

كشفت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة ان لاصابات تتراوح بين كسور وكدمات وسحجات، مشيرة إلى أن حالة المصابين مستقرة حتى الآن وأنهم جميعًا تلقوا العلاج في المستشفى، فيما تم إيداع الجثة في ثلاجة المستشفى .