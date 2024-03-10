أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنوك صباح الاحد

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة، ننشر أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاربعاء الماضي بشأن تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بقيمة 6%،وأيضًا في ضوء الازمات الاقتصادية التي يشهدها العالم نتيجة الصراعات الدولية التي تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"،خلال التقرير التالي أسعار صرف الريال السعودي:

سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.15 جنيه للشراء، 13.18 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الريال السعودي في بنك القاهرة نحو 13.13 جنيه للشراء 13.18 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر 13.13 جنيه للشراء 13.18 جنيه للبيع

وجاء سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.13 جنيه للشراء 13.18 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو13.13 جنيه للشراء 13.18 جنيه للبيع.