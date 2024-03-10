أسعار صرف الدولار بالبنوك بمستهل تعاملات الأحد

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة، ننشر أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاربعاء الماضي بشأن تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بقيمة 6%، وأيضًا في ضوء الازمات الاقتصادية التي يشهدها العالم نتيجة الصراعات الدولية التي تؤثر على سعر العملة الخضراء.



وترصد"بوابة الوفد"،خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار بالبنوك اليوم:

سجل سعر صرف الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 49.34 جنيه للشراء، 49.44 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الدولار في بنك مصر 49.30 للشراء، مقابل 49.40 للبيع

وبلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي 49.35 جنيه للشراء، 49.45جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الدولار في بنك القاهرة 49.35 جنيه للشراء، 49.45 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الدولار في المصرف المتحد 49.35 جنيه للشراء، 49.45 جنيه للبيع

وجاء سعر صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 49.60 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع