السبت 09 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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أسعار صرف الدولار الأمريكي في منتصف التعاملات

الدولار
الدولار

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات، اليوم السبت 9 مارس، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

 

الدولار الأمريكي 

 

 جاءت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 49.35  جنيه للشراء، 49.45 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 49.60 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع.

 

 وسجل أسعار صرف الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية، عند نحو49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 49.35 جنيه للشراء، 49.45 جنيه للبيع. 

 

وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.

 

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 49.33 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع.   

 

 

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه:

 

الدينار الكويتي

 

 أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 156.52 جنيه للشراء، 160.97 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 155.34 جنيه للشراء، و160.80 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الدينار الكويتي حققت في البنك التجاري الدولي 155.49 جنيه للشراء، و160.80 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل الدينار الكويتي 155.49 جنيه للشراء، و160.80 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الدينار الكويتي بلغت في بنك مصر 160.45 جنيه للشراء، 160.80 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 149.54  للشراء، 160.97 جنيه للبيع.

 

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