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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ليفربول والسيتي .. محمد صلاح يقود تشكيل الريدز المتوقع للمواجهة

محمد صلاح
محمد صلاح

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا على نظيره ليفربول في تمام السادسه الا ربع من مساء اليوم الأحد على ملعب انفيلد لحساب مواجهات الجوله 28 من مسابقة الدوري الانجليزي.

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موعد لقاء الأهلي المقبل بمسابقة الدوري

ومن المتوقع أن يخوض  الدولي المصري محمد صلاح هجوم فريقه ليفربول خلال المواجهو عقب عودته من الاصابة ومشاركته الخميس الماضي بديلا مع الليفر في مواجهة سبارتا براج في الدوري الاوروبي ، وهي المشاركه الأولى منذ تعرضه للاصابة مع المنتخب الوطني خلال التواجد في بطوله أمم افريقيا بكوت ديفوار مطلع العام الجاري.

ومن المنتظر ان يخوض ليفربول اللقاء بتشكيل يضم كلا من..
حراسة المرمى: كيهلر.
خط الدفاع: فان دايك، كوناتى، روبرتسون، جوميز.
خط الوسط: ماك أليستر، سوبوسلاى، واتارو إيندو.
الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، داروين نونيز

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