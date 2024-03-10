عاجل ..أول سفينة أميركية تبحر نحو غزة

أبحرت السفينة "الجنرال فرانك إس بيسون" تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات عن طريق البحر.



فقد أعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان، اليوم الأحد، أن السفينة الجنرال فرانك إس بيسون التابعة للجيش الأميركي غادرت قاعدة لانجلي -يوستيس المشتركة في طريقها إلى شرق البحر المتوسط لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة بعد أقل من 36 ساعة من إلان الرئيس الامريكي.

ووفقًا في تغريدة على حسابها في منصة إكس أن السفينة "تحمل المعدات الأولى لإنشاء رصيف مؤقت لتوصيل الإمدادات الإنسانية الحيوية

يذكر أن وزارة الدفاع الأميركيّة كانت أوضحت سابقا أنّ بناء هذا الرصيف سيستغرق مدّة قد تصل إلى ستين يوماً، وسيشارك فيه أكثر من ألف جندي عل الأرجح، لافتة إلى أنّ الميناء المؤقّت "يمكن أن يؤمّن أكثر من مليوني وجبة يوميا لمواطني غزة"

