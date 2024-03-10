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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الارصاد السعودي: الظروف الجوية مهيأة لتحري هلال شهر رمضان المبارك

طقس السعودية
طقس السعودية

حذر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية اليوم الاحد من حالة الطقس موضحًا أن منطقة المدينة المنورة تتعرض لأتربة مثارة تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ( 3-5 ) كم، على محافظات الحناكية، المهد، بدر، وادي الفرع.

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وأضاف المركز، أن هناك كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة في أجزاء من حائل والقصيم ومنطقة الرياض والمدينة المنورة، كما وتهب رياح غربية على السفوح الشرقية للمرتفعات الغربية من المملكة، لافتًا إلى أن الظروف الجوية مهيأة لتحري هلال شهر رمضان المبارك.
كما دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان، في مساء يوم الأحد، لتحديد ما إذا كان يوم الإثنين غرة شهر رمضان، أم أنه سيكون المُتمم لشهر شعبان لهذا العام 1445هـ.

 

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