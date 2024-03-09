جورجينا حبيبة كريستيانو لأول مرة في الدراما السعودية

صرح الممثل السعودي عبد الله السدحان، عن مشاركة عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مسلسلة الجديد.

ونشر الممثل السعودي عبد الله السدحان، عبر حسابه على منصة أكس، بوستر مسلسله الجديد "أضرار زواج المسيار"، ويظهر في الإعلان السدحان إلى جانب جورجينا ما أثار تساؤلات حول دخولها عالم التمثيل من باب الدراما السعودية.

وقال السدحان على البوستر: "قريبا في عيد الفطر بإذن الله.. كل عام والجميع بألف خير".

مسلسل أضرار زواج المسيار

ولم تعلق جورجينا رودريغيز على ما نشره السدحان ما يبقي الأمر غامضا إلى حين تكشف الحقيقة.