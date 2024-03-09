عاجل
أسعار السيارات لدى الموزعين والتجار اليوم بعد التخفيضات الأخيرة موعد أول أيام رمضان 2024 فلكيًا
السبت 09 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

جورجينا حبيبة كريستيانو لأول مرة في الدراما السعودية

مسلسل أضرار زواج
مسلسل أضرار زواج المسيار

صرح الممثل السعودي عبد الله السدحان، عن مشاركة عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مسلسلة الجديد.

ونشر الممثل السعودي عبد الله السدحان، عبر حسابه على منصة أكس، بوستر مسلسله الجديد "أضرار زواج المسيار"، ويظهر في الإعلان السدحان إلى جانب جورجينا ما أثار تساؤلات حول دخولها عالم التمثيل من باب الدراما السعودية.

وقال السدحان على البوستر: "قريبا في عيد الفطر بإذن الله.. كل عام والجميع بألف خير".

 

مسلسل أضرار زواج المسيار

ولم تعلق جورجينا رودريغيز على ما نشره السدحان ما يبقي الأمر غامضا إلى حين تكشف الحقيقة.

الجريدة الورقية