فيرستابين يواصل هيمنته على سباقات الفورميلا وان ويفوز بجائزة السعودية الكبرى

واصل بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابين سيطرته على سباقات الفورميلا وان لهذا الموسم حيث حقق فوزه الثاني على التوالي بعد فوزه بالمركز الأول في جائزة السعودية الكبرى للفورميلا وان والتي اقيمت اليوم على حلبة كورنيش جدة .

ويعد فوز ماكس فيرستابين هو الثاني على التوالي بعد فوزه قبل اسبوع بجائزة البحرين الكبرى على حلبة صخير ليتصدر فيرستابين ترتيب السائقين بفارق كبير ويبدأ حملة دفاعه عن اللقب بنجاح كبير .

جائزة السعودية الكبرى شهدت اليوم بداية مذهلة للسائق الشاب البريطاني أولى بيرمان والذي شارك للمرة الاولى في سباقات الفورميلا وان اليوم وعمره ١٨ عام وعشرة أشهر و يوم واحد بديلا لسائق فيراري كارلوس ساينز الذي اجرى عملية استئصال للزائدة الدودية قبل اجراء السباق باحد عشر ساعة ليتم الدفع بأولى بيرمان كسائق احتياطي لفيراري ليحقق المركز السابع في جائزة السعودية الكبرى ومتقدما على البريطاني المخضرم لويس هاميلتون الذي حقق المركز الثامن .

ايضا شهد السباق تألق السائق الأسترالي أوسكار بيستيري الذي حقق المركز الرابع محققا افضل نتائج فريق مكلارين منذ فترة طويلة .

المركز الثاني عاد لسائق ريد بول بيريز ليكون المركز الأول والثاني من نصيب ريد بول بينما حقق سائق فيراري تشارلز ليكليرك المركز الثالث .