حارس تشيلسي الأسبق : محمد صلاح مثل الحصان الأسود مع ليفربول

تحدث كارلو كوديتشيني حارس مرمى تشيلسي وتوتنهام السابق عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد ، عن مستويات محمد صلاح المختلفة مع ليفربول السنوات الماضية ، والمنافسة الحالية بالدوري الانجليزي.

وقال الحارس السابق..

- مرحلة تشيلسي؟ بالنسبة للبلوز كانت أكبر تجربة لي في حياتي الكروية أنا إيطالي ونشأت في ميلان لكن عندما انتقلت إلى تشيلسي كان فريقا كبيرا وكانت أهم مرحلة في حياتي.

- المنافسة مع تشيك؟ بالنسبة لي كانت منافسة شريفة فهو حارس كبير وعملاق وأقول له دائما إنه معلمي الأول وتعلمت منه الكثير لم يكن لدينا مشاعر كراهية لبعضنا البعض.

- أعظم اللاعبين الذين زاملتهم في تشيلسي؟ مالديني وجون تيري ولوكا مودريتش، كنت دائما محظوظا باللعب بجانب كبار اللاعبين.

- كنت مثل الطفل عندما توجت بالألقاب مع ميلان وأنا في سن التاسعة عشر عاما.

- تراجع تشيلسي في ترتيب الدوري الإنجليزي؟ النتائج تبدو سيئة بالنسبة للجميع ولا أعلم سببا محددا لذلك هو سوء إدارة وسوء تنظيم في فترتي مع البلوز كان الفريق الأقوى في العالم.

- المنافسة على الدوري الإنجليزي؟ هناك 3 أو 4 فرق مرشحين للمنافسة.. من الصعب توقع نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليفربول، من سيحالفه الحظ سيكون هو الفائز.

- محمد صلاح؟ الملك المصري المتألق دائما نرى بعض اللاعبين مستواهم يضعف كلما تقدم عمره كلما زاد تألقه في الملاعب فهو مثل الحصان الأسود لا يهدأ له بال إلا عند التسجيل فهو مختلف في كل شئ فنيا وبدنيا فهو شخصية عريقة جدا.

- محمد صلاح أعظم إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي ليس فقط أعظم إفريقي ولكنه يخرج عن إطار إفريقيا بشكل عام.

- دروجبا مختلف دوره عن محمد صلاح، فهو مهاجم مختلف عن صلاح نوعا ما لكن أعتقد أن دروجبا لم يتفوق على نجاح محمد صلاح، دروجبا لاعب كبير أيضا ولكن إذا عقدت المقارنة صلاح له عقلية مختلفة فهو يلعب بعقله قبل أن يلعب بقدميه فهو مثل الصقر في الملاعب.

- تراجع منتخب إيطاليا؟ لدينا مشاكل معنوية، مستوانا متدني جدا ليس هذا منتخب إيطاليا الذي عاهدناه لكن سباليتي يسعى لبناء المنتخب من جديد وسباليتي مختلف عن مانشيني سباليتي خبرته الكروية أعلى ويتشاور دائما، سنرى إيطاليا في عهد جديد.

- الدوري الإيطالي سيعود لقوته مرة أخرى وعندما كنت في الدوري الإيطالي كان به العديد من اللاعبين ونسعى لسد الفجوة الحالية ونسعى دائما للتطور.

- يورو 2024؟ صعب تحديد منتخب هناك فرق كثيرة مثل إنجلترا فهو منتخب قوي جدا، وفرنسا أيضا تضم لاعبين كبار، وألمانيا.