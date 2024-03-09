الأهلي يحدد مدة غياب وسام أبو علي

حدد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مدة غياب اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق عن المستطيل الأخضر.

إقرأ أيضًا..

وقال طبيب الأهلي عبر الصفحة الرسمية لناديه بموقع (فيسبوك) إن وسام أبو علي تعرض لشد خفيف أسفل العضلة الخلفية وهي الإصابة التي أبعدته عن مباراة القمة ضد الزمالك في نهائي كأس مصر.

وأشار إلى أن اللاعب سيغيب عن المستطيل الأخضر لمدة تصل إلى أسبوعين قادمين.

ويغيب وسام أبو علي عن مباراة البنك الأهلي يوم الثلاثاء المقبل بالدوري الممتاز، وتجرى محاولات لتجهيزه للحاق بمباراة الذهاب بدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد طبيب الأهلي أن كريم وليد "نيدفيد" لاعب الوسط اشتكى قبل لقاء القمة من الإصابة بكدمة في العضلة الأمامية بجانب رشح بسيط في الركبة، ولكنه تعافى وشارك في اللقاء.

وأوضح أن ياسر إبراهيم مدافع الفريق يخوض المرحلة الأولى من برنامجه العلاجي عقب إصابته في العضلة الخلفية مؤكداً أن محمد الشناوي حارس المرمى حالته تتحسن ويواصل برنامجه العلاجي للعودة للملاعب بعد الخضوع لجراحة الكتف بعد إصابته بالخلع في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مؤخراً في كوت ديفوار.