ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.. طقس أول أيام رمضان

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد على الرغم من أننا في فصل الشتاء الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على كافة الأنحاء.

ارتفاع درجات الحرارة

وتزداد محركات البحث عبر مؤشر"جوجل"، حول حالة الطقس بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان، فمن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة تدريجي على كافة الأنحاء ليسود طقس حار نهارًا على مائل للبرودة ليلا اعتبارًا من غدًا الإثنين حتى الجمعة المقبلة، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

طقس دافيء نهارًا

وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد اليوم الأحد دافيء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

سقوط أمطار خفيفة

وأوضحت، هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة وشبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، ونشاط للرياح على القاهرة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وجنوب البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 23 والصغرى 15

الاسكندرية العظمى 20 والصغرى 12

طنطا العظمى 23 والصغرى 12

الاسماعيلية العظمى 23 والصغرى 13

كفر الشيخ العظمى 22 والصغرى 14

المنصورة العظمى 22 والصغرى 13

شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 17

الفيوم العظمى 26 والصغرى 11

المنيا العظمى 27 والصغرى 10

أسيوط العظمى 29 والصغرى 11

الاقصر العظمى 34 والصغرى 16