الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الأحد.. وهذه درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في مصر غدا الأحد 10 مارس 2024، حيث حذرت من انتشار الشبورة المائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وعلى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية.

كما توقعت الأرصاد أن يسود طقس بارد فى أول الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارا على سيناء، بارد ليلا، وتنشط الرياح على جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجة الحرارة

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 15

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 18

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى:16