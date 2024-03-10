موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة من العيار الثقيل بين ليفربول ومانشستر سيتي مساء اليوم الأحد في الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي ليفربول في وصافة الدوري الإنجليزي خلف آرسنال المتصدر بشكل مؤقت، أما مانشستر سيتي ثالثا قبل خوض الريدز والسيتي مباراتهم من نفس الجولة.

تعتبر تلك المباراة حاسمة في ظل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، ويتقدم ليفربول على مانشستر سيتي في جدول البريميرليج بفارق نقطة، وحال فوزه سيوسع الفارق إلى 4 نقاط، ونقطتين مع آرسنال.

أما السيتي يحتاج إلى الفوز من أجل تخطي ليفربول وتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حيث سيكون الفارق نقتطان عن الريدز، ونقطة عن آرسنال الذي سيهبط في تلك الحالة للوصافة.

وكانت مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي وليفربول على ملعب الاتحاد، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ومن المحتمل أن يشارك محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، بعد تعافيه من الإصابة بشكل كبير، ومشاركته في مباراة الدوري الأوروبي الماضية.

موعد مباراة ليفربول و مانشستر سيتي:

تبدأ مباراة ليفربول و مانشستر سيتي في 5:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة على قناة Bein Sports HD1.