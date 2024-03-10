الأحد 10 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي

ليفربول ومانشستر
ليفربول ومانشستر سيتي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة من العيار الثقيل بين ليفربول ومانشستر سيتي مساء اليوم الأحد في الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

txt

كابوس الاصابات يطارد ليفربول مجددا قبل مواجهة السيتي

ويأتي ليفربول في وصافة الدوري الإنجليزي خلف آرسنال المتصدر بشكل مؤقت، أما مانشستر سيتي ثالثا قبل خوض الريدز والسيتي مباراتهم من نفس الجولة.

تعتبر تلك المباراة حاسمة في ظل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، ويتقدم ليفربول على مانشستر سيتي في جدول البريميرليج بفارق نقطة، وحال فوزه سيوسع الفارق إلى 4 نقاط، ونقطتين مع آرسنال.

أما السيتي يحتاج إلى الفوز من أجل تخطي ليفربول وتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حيث سيكون الفارق نقتطان عن الريدز، ونقطة عن آرسنال الذي سيهبط في تلك الحالة للوصافة.

وكانت مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي وليفربول على ملعب الاتحاد، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ومن المحتمل أن يشارك محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، بعد تعافيه من الإصابة بشكل كبير، ومشاركته في مباراة الدوري الأوروبي الماضية.

موعد مباراة ليفربول و مانشستر سيتي:

تبدأ مباراة ليفربول و مانشستر سيتي في 5:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة على قناة Bein Sports HD1.

مواد متعلقة

كابوس الاصابات يطارد ليفربول مجددا قبل مواجهة السيتي

الجريدة الورقية