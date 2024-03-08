كابوس الاصابات يطارد ليفربول مجددا قبل مواجهة السيتي

واصل كابوس الاصابات مسلسله داخل فريق ليفربول هذا الموسم بعدما شهدت مباراة ليفربول مع سبارتا براج التشيكي في ذهاب دور ثمن النهائي لبطولة الدوري الاوربي إصابة قلب الدفاع الفرنسي ابراهيما كوناتيه وخروجه بعد دقائق من بداية الشوط الثاني و هو ما يعني إمكانية غيابه عن المباراة المرتقبة والهامة بين ليفربول متصدر الدوري الأنجليزي و مانشيستر سيتي يوم الاحد المقبل على ملعب انفيلد رود .

وكان ليفربول قد سحق منافسه سبارتا براج بخمسة اهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب للدور ثمن النهائي لبطولة الدوري الأوربي وهي المباراة التي أقيمت على ملعب النادي التشيكي حيث تقدم الأرجنتيني ماكليستر بالهدف الاول للفريق الانجليزي في الدقيقة الخامسة من أحداث المباراة وأضاف الاورجوياني داروين نونيز هدفين في الدقيقتين ٢٦ و الثالثة من الوقت المحتسب بدلا الضائع في الشوط الاول وأضاف لويس دياز الهدف الرابع في الدقيقة ٦٣ واختتم المجري سوبوسلاي اهداف الريدز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني.

اصابة كوناتيه جاءت لتعقد موقف المدير الفني يورجن كلوب قبل مواجهة مانشيستر سيتي حيث يفتقد لعدد من الركائز في خط الدفاع للإصابة مثل الكاميروني جويل ماتيب وترينت الكسندر ارنولد إلى جانب غياب الحارس الأساسي البرازيلي اليسون بيكر.