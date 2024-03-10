أيمن يونس لشيكابالا: تصرفك غير مقبول.. والقمة كانت متواضعة

أكد أيمن يونس نجم الكرة المصرية، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، كانت متواضعة "فنيا"، ولم تظهر بالمستوى المنتظر من الفريقين.

وقال "يونس" في تصريحات برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": "مباراة القمة كانت متواضعة "فنيا" ولم يقدم لاعبي الفريقين الأداء المنتظر منهما خلال شوطي اللقاء".

وأضاف: "السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، منح الزمالك هدية ثمينة للغاية باللعب بأسوأ تشكيل، ألا أن الفريق الأبيض لم يقبل الهدية وفشل في الوصول لشباك مصطفى شوبير".

وواصل: "الزمالك كان الأكثر استحواذا على الكرة ولكن بشكل"سلبي" ولم يشكل أي خطورة على المرمى باستثناء تسديدتي "زيزو وشلبي" في الشوط الأول، علاوة عن تراجع الأداء في الشوط الثاني".

وأكمل: "أحمد سيد زيزو لم يكن في حالته الفنية المعتادة أمام الأهلي، وعلى الرغم من ذلك استبداله أثر "سلبيا" على أداء الزمالك، وذلك لأن زيزو يستطيع أن يصنع الفارق في أي لحظة خلال اللقاء".

وتابع: "شيكابالا نجم كبير وقائد نادي الزمالك، وتصرفه عقب نهاية المباراة غير مقبولة، سواء أن كانت المباراة تقام داخل أو خارج مصر".

واختتم: "لابد أن نوجه الشكر لجماهير الأهلي والزمالك على التزامهم خلال المباراة وحرصهم على خروجها بأفضل شكل يليق بأسم مصر".