الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام المقاولون العرب في الدوري الممتاز.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، مواجهة صعبة أمام نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة، حيث لعب الدراويش 14 مباراة، فاز في 3 مباريات، وتعادل في 4 مواجهات، بينما تلقى الدروايش الخسارة في 7 مباريات.

كما يقع المقاولون العرب في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، حيث لعب ذئاب الجبل 14 مباراة، فاز في مباراة وحيدة، وتعادل في 5 مباريات بينما تلقى الخسارة في 8 لقاءات.

موعد مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الإسماعيلي أمام نظيره فريق المقاولون العرب في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، فيما تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

