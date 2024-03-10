الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جيرونا يطيح ببرشلونة من وصافة الدوري الإسباني ويلاحق ريال مدريد

جيرونا يهزم أوساسونا
جيرونا يهزم أوساسونا

فاز جيرونا على أوساسونا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت في الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

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ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على جيرونا

أحرز بورتو الهدف الأول لصالح جيرونا في الدقيقة 13 قبل أن يضيف سافيو ثاني الأهداف في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، ليفوز جيرونا بثنائية نظيفة، ويحصد الثلاث نقاط.

موقف جيرونا وأوساسونا في مسابقة الدوري الإسباني:

رفع جيرونا رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، خلفه برشلونة ثالثا بفارق نقطة، فيما توقف رصيد أوساسونا عند 36 نقطة في المركز العاشر.
 

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ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على جيرونا
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