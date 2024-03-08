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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بايدن يمدح روسيا ويقع في زلة لسان غير متوقعة.. فيديو

بايدن خلال خطاب حالة
بايدن خلال خطاب حالة الاتحاد

عرضت فضائية “العربية”، تقريرا حول إلقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن خطاب حالة الاتحاد وخططه تجاه غزو روسيا لأوكرانيا ونظرته لمنافسه الشرس والعنيد دونالد ترامب الرئيس السابق.

ونوه التقرير إلى أنه لأكثر من ساعة وتحديدا 68 دقيقة تحدث بايدن في خطاب حالة الاتحاد في مبنى الكابيتول أمام أكبر جمهور له لهذا العام ولكن هكذا خطاب مع احتدام السباق نحو البيت الأبيض لابد أن يكون ترامب حاضرا وبالطبع بوتين.

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وتابع التقرير: “لأكثر من 13 مرة وخلال ساعة فقط ذكر بايدن ترامب دون أن يسميه بالاسم أشار إليه مرة واحدة بصفه رئيس جمهوري سابق وفي عشر مرات بكلمة سلفي أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكانت له حصة مهمة في خطاب الاتحاد الذي يتابعه ملايين الأمريكيين بايدن استهل كلامه بالحديث عن سيد الكريملين وهذه المرة ذكر بايدن بوتين بالاسم ست مرات وروسيا مرتين بعد دعوته لمواصلة تقديم المساعده لاوكرانيا”.

ولم يمض خطاب حالة الاتحاد على خير دون زلة لسان لبايدن كالمعتاد، فهذه المرة استبدل روسيا مكان الولايات المتحدة عندما قال إن أسعار الأدوية في روسيا أفضل من الولايات المتحدة.

واعتبر الخبراء أن الخطاب لم يحمل أي جديد بل كان خطاب ترويجي لحملته الانتخابية يلمح فيه أنه الوجه المشرق الوحيد لتولي رئاسة الولايات المتحدة.

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