جوجل تطرد مهندسًا احتج على المشاركة في الإبادة الجماعية للفلسطينيين

طردت شركة جوجل مهندسًا سحابيًا قام بمقاطعة باراك ريجيف، المدير الإداري لأعمالها في إسرائيل، خلال خطاب ألقاه في حدث تكنولوجي إسرائيلي في نيويورك، وفقًا لشبكة CNBC. "أنا مهندس برمجيات في Google وأرفض بناء تكنولوجيا تدعم الإبادة الجماعية أو المراقبة!" وشوهد المهندس وسمع وهو يصرخ في مقطع فيديو التقطته الصحفية المستقلة كارولين هاسكينز وانتشر على الإنترنت. أثناء جره بعيدًا من قبل الأمن – ووسط سخرية الجمهور – واصل الحديث وأشار إلى مشروع نيمبوس. هذا هو العقد الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار والذي فازت به شركتا جوجل وأمازون لتزويد الجيش الإسرائيلي بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الأخرى.

في العام الماضي، نشرت مجموعة من موظفي جوجل رسالة مفتوحة تحث الشركة على إلغاء مشروع نيمبوس، بالإضافة إلى التنديد بـ "الكراهية والإساءة والانتقام" التي يتعرض لها العمال العرب والمسلمون والفلسطينيون داخل الشركة. وقال المهندس: "مشروع نيمبوس يعرض أفراد المجتمع الفلسطيني للخطر! أنا أرفض بناء التكنولوجيا التي سيتم استخدامها للفصل العنصري السحابي". وبعد إخراجه من المكان، قال ريجيف للجمهور إن "فن امتياز العمل في شركة تمثل القيم الديمقراطية هو إفساح المجال لآراء مختلفة". وأنهى كلمته بعد أن قاطعه متظاهر ثان واتهم جوجل بالتواطؤ في الإبادة الجماعية.



وقع الحادث خلال مؤتمر MindTheTech في نيويورك. ويبدو أن موضوعها لهذا العام كان "قف مع التكنولوجيا الإسرائيلية"، لأن الاستثمارات في إسرائيل تباطأت بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر. كتبت هاسكينز وصفًا تفصيليًا لما شاهدته في الحدث، لكنها لم تتمكن من البقاء حتى انتهى الأمر، لأن الأمن طردها أيضًا.

أخبر مهندس Google الذي قاطع الحدث هاسكينز أنه يريد "أن يعرف مهندسو Google Cloud الآخرون أن هذا هو الشكل الهندسي - وهو الوقوف تضامنًا مع المجتمعات المتضررة من عملك." لقد تحدث إلى الصحفي دون الكشف عن هويته لتجنب التداعيات المهنية، لكن من الواضح أن جوجل اكتشفت هويته. وفي بيان لموقع Engadget، قال متحدث باسم Google: "في وقت سابق من هذا الأسبوع، قام أحد الموظفين بتعطيل زميل في العمل كان يقدم عرضًا تقديميًا - مما أدى إلى التدخل في حدث رسمي ترعاه الشركة. هذا السلوك ليس مقبولًا، بغض النظر عن المشكلة، والموظف تم إنهاؤه بسبب انتهاك سياساتنا."