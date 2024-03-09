تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن موعد أول أيام رمضان 2024 فلكيًا.

وشهر رمضان قد فضله الله تعالى على باقي أشهر السنة، لأنه أحد أركان الإسلام، كما أن صيامه فرض على كل مسلم.

وعنه قال النبي -صلى الله عليه وسلم: بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ.

وطبقاً للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبدالهادى، هلال شهر رمضـان لعام 1445هـ سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي غدا الأحد 29 من شعبان 1445هـ الموافق 10/3/2024م والذي يسمى يوم الرؤية.

الهلال في العواصم والمدن العربية والإسلامية

ويبقى الهلال الجديد لمدة 12 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة 14 دقيقة ، وفي باقي محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 13 – 15 دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (4 - 22 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر رمضـان المعظم 1445هـ فلكياً يوم الإثنين 11/3/2024م .