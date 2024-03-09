مياه الفيوم ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان المبارك

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان بأهمية الإلتزام بخطط الصيانة الدورية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي وتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحي والاستعداد لمواجهة المشاكل المتعلقة بزيادة استهلاك المياه اوقات الذروة .

كما أنه سيتم إجراء مراجعة شاملة لخطط الطوارئ والتأكيد على جاهزية معدات الشركة والتطهير الدوري لشبكات ومحطات الصرف الصحي وصيانة شبكات مياه الشرب لاستقبال شهر رمضان المبارك.

صيانة شبكات المياه..

ووجه النجار جميع فرق صيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف مراكز ومدن المحافظة بسرعة إصلاح أي أعطال طارئة والاستجابة الفورية لجميع شكاوى المواطنين

كما أوضح أنه يتم تلقي جميع شكاوى المواطنين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على الخط الساخن ١٢٥ ومتابعة العملاء تليفونياََ للتأكد من حل شكواهم والتنسيق بين غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة وغرفة الأزمات والخط الساخن بالشركة.